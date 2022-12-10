Южнокорейцы станут на два года младше благодаря новому закону

Жители Южной Кореи скоро станут на год или два моложе благодаря принятому 8 декабря новому закону, который призван стандартизировать порядок подсчета возраста в стране, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время южнокорейцы обычно имеют не один возраст, а три — "международный возраст", "корейский возраст" и "календарный возраст". Чтобы положить конец путанице, парламент страны постановил, что с июня 2023 года во всех официальных документах должен использоваться стандартный "международный возраст", передает CNN.

Этот шаг приведет страну в соответствие с большинством стран мира и сократит юридические разногласия, возникающие из-за использования трех различных систем.

В Южной Корее "международный возраст" человека означает количество лет, прошедших с момента его рождения, и начинается с нуля — такая же система используется в большинстве других стран.



Но когда в неформальной обстановке спрашивают о возрасте, большинство южнокорейцев отвечают "корейским возрастом", который может быть на один или даже два года старше их "международного возраста".

Согласно этой системе, возраст ребенка считается равным году в день его рождения, а год добавляется каждое 1 января.

В некоторых случаях южнокорейцы также используют "календарный возраст" - своего рода смесь между международным и корейским возрастом, - по которому дети считаются достигшими нулевого возраста в день своего рождения и прибавляют год к своему возрасту каждое 1 января.



