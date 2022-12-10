Топ-3 действенных способа заснуть при бессоннице

Сомнолог рассказала, как перебороть бессонницу, не считая в уме овечек, сообщает Zakon.kz.

Меньше размышлений

По словам кандидата медицинских наук Софии Черкасовой, для начала следует постараться отбросить дневные вопросы и проблемы, пишет "Спорт-экспресс". Она советует записать свои мысли и пообещать вернуться к ним на следующий день. Так мозг успокоится и подготовится ко сну.

Счет в уме

Второй способ сработает, если остановить мыслительный поток никак не получается. Порешайте в уме арифметические примеры на сложение или вычитание. Секрет в том, что анализировать события дня и вычислять одновременно у вас не получится.

Успокаивающая рутина

Если первые два метода оказались бессильны, встаньте с кровати, уйдите в другую комнату и включите неяркий свет. Почитайте книгу, соберите пазл, в общем, займитесь спокойной рутинной работой. Единственное условие - занятие не должно вызывать физического напряжения. Вернитесь в постель, когда вас начнет клонить в сон.