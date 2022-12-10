Мешок марихуаны хранил дома житель Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области установили подозреваемых в хранении наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в Управлении по противодействию наркопреступности ДП региона, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Сарыагашского района. Во время обыска в его доме стражи правопорядка изъяли три полиэтиленовых пакета с содержимым, похожим на наркотическое вещество. Как выяснилось, наркотики подозреваемый взял у знакомого в Келесском районе – в его доме также провели обыск.

В результате полицейские обнаружили у подозреваемого пять полиэтиленовых пакетов и мешок с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Наркотические средства оказались марихуаной общим весом около 10 кг.

Данные факты зарегистрировали по ст. 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Проводится досудебное расследование.