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В Судане отключилось электричество из-за неполадок на ГЭС

В Судане отключилось электричество из-за неполадок ГЭС Фото: pixabay
10 декабря Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из гидроэлектростанций, сообщает Zakon.kz.

По данным al-Rakoba, неполадки случились на ГЭС Меруи и привели к отключению электричества во всем Судане на час.

По информации издания, северная ГЭС обеспечивает электричеством практически всю страну, что привело к повсеместному отключению электросети.

Позже электричество постепенно вернулось в города и регионы Судана после того, как оно было отключено примерно на час из-за неисправности ГЭС.

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