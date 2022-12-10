В Судане отключилось электричество из-за неполадок на ГЭС

10 декабря Судан остался без электричества из-за неполадок на одной из гидроэлектростанций, сообщает Zakon.kz.

По данным al-Rakoba, неполадки случились на ГЭС Меруи и привели к отключению электричества во всем Судане на час.

По информации издания, северная ГЭС обеспечивает электричеством практически всю страну, что привело к повсеместному отключению электросети.

Позже электричество постепенно вернулось в города и регионы Судана после того, как оно было отключено примерно на час из-за неисправности ГЭС.