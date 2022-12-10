Стрельба в Дрездене, вооруженный мужчина взял заложников

В Дрездене вооруженный мужчина застрелил пожилую женщину, после чего попытался ворваться на радиостанцию Radio Dresden, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, стрелявшего ищет полиция.

В полиции Дрездена заявили, что проводят операцию, "связанную с предполагаемым захватом заложников". В ведомстве считают, что перед нападением на радио он убил свою 62-летнюю мать.

По данным издания, неизвестный сначала пытался ворваться в редакцию радиостанции Radio Dresden. Но когда к месту происшествия прибыла полиция, нападавший на машине уехал в сторону центра города. Там он забежал в торговый центр Altmarkt-Galerie и спрятался в подсобном помещении магазина сети DM, где взял в заложники несколько человек.

Полицейские призывают население избегать этого района. Центральные улицы Дрездена перекрыты, в торговом центре и на прилегающих территориях проводят эвакуацию, рынок Штрицельмаркт также останется закрытым. Очевидцы говорят, что слышны выстрелы.

В 17:44 по времени Астаны полиция сообщила об освобождении заложников. Подробности пока неизвестны. Сама радиостанция Radio Dresden утверждает, что злоумышленник скрылся.