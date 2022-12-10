Полицейские ищут смелого костанайца, спасшего женщину от прыжка с моста

В Костанае полиция и неизвестный пока мужчина предотвратили попытку суицида. Женщина пыталась спрыгнуть с моста, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел сегодня, 10 декабря 2022 года. В 14:10 часов на пульт 102 поступило сообщение, что на мосту за перилами стоит женщина, которая намеревается спрыгнуть.

Сообщил об этом проезжавший мимо водитель.

"Скорее приезжайте, я попробую ее спасти", – сказал мужчина.

На место пришествия немедленно прибыл автопатруль в составе старшего лейтенанта полиции Жалгаса Шонова и капитана полиции Дулата Арманова.

"К нашему приезду мужчине удалось схватить ее за руку и практически перетянуть через перила на мост". Жалгас Шонов

Полицейские помогли вытащить женщину и посадить ее к себе в машину. Она была в неадекватном состоянии, не могла даже назвать имя и фамилию.

В суматохе водитель, который первым оказался на месте происшествия, уехал, убедившись, что полицейские оказали первую помощь женщине.

Полицейские просят смелого костанайца откликнуться, "чтобы отметить смелый поступок и помощь в этой сложной ситуации".