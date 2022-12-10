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Казахстанец завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике

Бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский спортсмен Алексей Чуркин стал бронзовым призером Чемпионата мира – 2022 по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz.

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Турнир проходит в Боготе (Колумбия), передает Федерация тяжелой атлетики Казахстана.

Казахстанец выступил в соревнованиях в весовой категории до 73 кг и завершил состязание с результатом 323 кг по сумме двоеборья (153 в рывке и 190 – в толчке).

Первым финишировал индонезиец Рахмат Абдулла. Второе место у Ризки Джуниансьяху (Индонезия).

В категории до 67 кг также дебютировал на взрослом первенстве казахстанец Анатолий Савельев. Его результат 307 (140+167) кг и восьмое место.

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