Казахстанец завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2022 по тяжелой атлетике
Фото: Instagram/wf_rk
Казахстанский спортсмен Алексей Чуркин стал бронзовым призером Чемпионата мира – 2022 по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz.
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Турнир проходит в Боготе (Колумбия), передает Федерация тяжелой атлетики Казахстана.
Казахстанец выступил в соревнованиях в весовой категории до 73 кг и завершил состязание с результатом 323 кг по сумме двоеборья (153 в рывке и 190 – в толчке).
Первым финишировал индонезиец Рахмат Абдулла. Второе место у Ризки Джуниансьяху (Индонезия).
В категории до 67 кг также дебютировал на взрослом первенстве казахстанец Анатолий Савельев. Его результат 307 (140+167) кг и восьмое место.
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