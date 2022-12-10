Нутрициолог назвала продукты, необходимые в зимнем рационе

Зимой из-за смены климата человек может есть больше тяжелой пищи. Благодаря этому сохраняется чувство насыщения. Специалист посоветовала несколько продуктов, которые следует включить в рацион, сообщает Zakon.kz.

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала "Известиям", что из-за большого количества времени, проводимого в помещениях с отоплением, зимой людям следует пить больше воды, которая поможет организму правильно функционировать и усваивать полезные вещества.

По словам нутрициолога, зимой также следует потреблять рыбу – источник жирных кислот Омега-3, способствующих укреплению иммунитета и помогающих в борьбе с депрессией.

Эксперт советует включить в зимний рацион овощи, которые растут под землей, в том числе морковь, свеклу и картофель. Она отметила, что в них содержится достаточное количество витамина А. Также специалист добавила, что богатый углеводами состав даст много энергии. Однако с этими овощами необходимо соблюдать меру и грамотно сочетать их с клетчаткой, сказала Свиридова.

Мандарины и апельсины также должны быть в рационе. Они богаты клетчаткой и флавоноидами. Супы на основе куриного или мясного бульона, а также уха помогут согреться. К тому же, вареные овощи и мясо легко усваиваются организмом.