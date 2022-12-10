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Годовалый малыш погиб при пожаре в Павлодаре

Годовалый малыш погиб в пожаре в Павлодаре Фото: Zakon.kz
Ребенок 2021 года рождения погиб при пожаре в Усольском микрорайоне Павлодара, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 10 декабря 2022 года. В 17:57 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре. Огонь охватил квартиру на первом этаже двухэтажного кирпичного частного дома.

Со слов пожарных, в одной из комнат сгорели два кресла, детский стульчик, палас. Также загорелась деревянная лестница, ведущая на второй этаж.

"В ходе разведки в зале был обнаружен обгоревший труп ребенка (мальчик 2021 г.р.)". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожар локализовали в 18:32. Ликвидировали в 18:47. Для ликвидации были задействованы пять единиц техники и 16 человек личного состава.

По предварительной информации, взрослых дома не было. Подробности происшествия выясняются.

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