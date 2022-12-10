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Стрелявший в Дрездене мужчина умер от ранений

Погиб в перестрелке Фото: Facebook/Polizei Sachsen
Стрелявший в центре немецкого Дрездена, а ранее, предположительно, убивший собственную мать мужчина умер в результате ранения, которое он получил в ходе освобождения взятых им заложников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, 40-летний Давид В. мертв: он умер в результате полученных ранений вскоре после того, как спецназ задержал его в торговом центре.

Спецназ ворвался в помещение, где укрылся мужчина, и захватил предполагаемого преступника, который был тяжело ранен. Двух заложников освободили, они не пострадали. Чуть позже мужчина скончался от полученных травм. Полиция охарактеризовала мужчину как "психически неуравновешенного".

Ранее сообщалось, что мужчина с оружием ворвался на радиостанцию Radio Dresden, открыл стрельбу, после чего скрылся. Район у Площади старого рынка был оцеплен полицией.

Мать злоумышленника была найдена мертвой – ее тело обнаружено в многоквартирном доме.

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Константин Вноровский
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