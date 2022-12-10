Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса

Сын скончался на улице Лос-Анджелеса Фото: Facebook/Tina Turner
В Лос-Анджелесе умер младший сын 83-летней американской певицы Тины Тернер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, утром 8 декабря неизвестный позвонил в службу спасения и сообщил, что обнаружил 62-летнего Ронни Тернера задыхающимся на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но усилия не дали результата.

Приехавшие на место врачи попытались привести его в чувство, однако не смогли этого сделать. Известно, что у него были проблемы с дыханием, а в последние годы он активно боролся с онкологией. При этом причина смерти мужчины остается неизвестной. Она будет названа после проведения всех экспертиз.


"Ронни, ты покинул мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын", - написала певица в соцсетях.

Ронни родился 27 октября 1960 года и снялся в байопике 1993 года "На что способна любовь". Тину Тернер там сыграла Анджела Бассетт, Айка - Лоуренс Фишбёрн.

Первенец Тернер, ее сын от музыканта Реймонда Хилла Крейг Реймонд Тернер, покончил с собой на 60-м году жизни летом 2018-го.

Читайте также

Водитель погиб в результате ДТП в Костанайской области

Стрелявший в Дрездене мужчина умер от ранений

Годовалый малыш погиб при пожаре в Павлодаре

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
"Mersedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
"Merсedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннисту
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннису
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления