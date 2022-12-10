Сын Тины Тернер скончался на улице Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе умер младший сын 83-летней американской певицы Тины Тернер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет TMZ, утром 8 декабря неизвестный позвонил в службу спасения и сообщил, что обнаружил 62-летнего Ронни Тернера задыхающимся на улице. В ожидании скорой помощи очевидцы делали мужчине искусственное дыхание, но усилия не дали результата.

Приехавшие на место врачи попытались привести его в чувство, однако не смогли этого сделать. Известно, что у него были проблемы с дыханием, а в последние годы он активно боролся с онкологией. При этом причина смерти мужчины остается неизвестной. Она будет названа после проведения всех экспертиз.





"Ронни, ты покинул мир слишком рано. В печали закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын", - написала певица в соцсетях.

Ронни родился 27 октября 1960 года и снялся в байопике 1993 года "На что способна любовь". Тину Тернер там сыграла Анджела Бассетт, Айка - Лоуренс Фишбёрн.

Первенец Тернер, ее сын от музыканта Реймонда Хилла Крейг Реймонд Тернер, покончил с собой на 60-м году жизни летом 2018-го.