Астрологи рассказали, кому не удастся избежать предательства в 2023 году

В предстоящем 2023 году трем знакам зодиака предстоит стать жертвами обмана и вероломства, сообщает Zakon.kz

Как сообщает портал "Киноафиша", у Овнов в 2023 году появятся блестящие перспективы в профессиональной сфере. Горизонты, которые откроет перед ними Черный Водяной Кролик, будут поистине грандиозными. Однако чем больше времени Овен будет уделять любимой работе и восхождению по карьерной лестнице, тем меньше внимания от него получит вторая половина. В итоге нехватку любви ласки партнер этого знака пойдет искать на стороне. Чтобы избежать измены, Овну стоит гармонично распределять свое время между работой и личной жизнью.

Девы строги и требовательны даже к самим себе — что уж говорить про партнера. Дева не устоит перед соблазном попилить своего избранника по какому-нибудь пустяку вроде невынесенного мусорного ведра или незакрытого тюбика зубной пасты. В 2023 году все эти мелочи будут накапливаться, словно снежный ком. Чтобы обиженный партнер не ушел к кому-то более ласковому, Деве лучше немного снизить планку.



Весы рискуют потерять деньги — может быть, они попробуют заняться инвестициями и останутся ни с чем, или близкий друг попросит в долг крупную сумму, а затем заблокирует во всех соцсетях и исчезнет. Чтобы не столкнуться с таким предательством, знатоки звезд советуют Весам быть осторожнее и прислушиваться к голосу интуиции. Она не раз выручала этот знак в трудную минуту и поможет избежать крупных неприятностей в будущем.

