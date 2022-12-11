Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Национальный совет кинокритиков США огласил список лауреатов своей премии по итогам этого года

Национальный совет кинокритиков США огласил список лауреатов своей премии по итогам этого года Фото: скриншот с видео
Лучшим фильмом 2022 года по версии Национального совета кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик», сообщает Zakon.kz

Победителями в актерских категориях, как пишет "Киноафиша" стали Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") и Мишель Йео ("Всё везде и сразу"). Призов за лучшие роли второго плана были удостоены Брендан Глисон ("Банши Инишерина") и Жанель Моне ("Достать ножи: Стеклянная луковица").

Лучшим режиссером года был признан Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". В последний раз Спилберг получила премию от Национального совета кинокритиков в 1987 году, когда на экраны вышла его картина "Империя Солнца". Премии за лучший оригинальный и адаптированный сценарий достались Мартину МакДоне ("Банши Инишерина") и группе сценаристов фильма "На Западном фронте без перемен" от Netflix.

Лучшим анимационным фильмом был признан "Марсель, ракушка в ботинках", лучшим иностранным фильмом — бельгийская картина "Близко", а лучшим документальным фильмом — лента "Роберт Дауни ст.", посвященная отцу Роберта Дауни — младшего.

Ранее сообщали, что сериал "Эйфория" стал лидером по поисковым запросам среди сериалов в Google в 2022 году.

Читайте также

Астрологи рассказали, кому не удастся избежать предательства в 2023 году

Сериал "Эйфория" стал лидером по поисковым запросам среди сериалов в Google в 2022 году

В Узбекистане случайно нашли древний артефакт - двухтысячелетний бронзовый казан саков

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
"Mersedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
"Merсedes не заводится". Лукашенко добрался пешком на саммит ЕАЭС в Бишкеке
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннисту
Казахстанец впервые в истории стал чемпионом мира по настольному теннису
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления