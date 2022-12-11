Национальный совет кинокритиков США огласил список лауреатов своей премии по итогам этого года

Лучшим фильмом 2022 года по версии Национального совета кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик», сообщает Zakon.kz

Победителями в актерских категориях, как пишет "Киноафиша" стали Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") и Мишель Йео ("Всё везде и сразу"). Призов за лучшие роли второго плана были удостоены Брендан Глисон ("Банши Инишерина") и Жанель Моне ("Достать ножи: Стеклянная луковица").

Лучшим режиссером года был признан Стивен Спилберг за фильм "Фабельманы". В последний раз Спилберг получила премию от Национального совета кинокритиков в 1987 году, когда на экраны вышла его картина "Империя Солнца". Премии за лучший оригинальный и адаптированный сценарий достались Мартину МакДоне ("Банши Инишерина") и группе сценаристов фильма "На Западном фронте без перемен" от Netflix.

Лучшим анимационным фильмом был признан "Марсель, ракушка в ботинках", лучшим иностранным фильмом — бельгийская картина "Близко", а лучшим документальным фильмом — лента "Роберт Дауни ст.", посвященная отцу Роберта Дауни — младшего.

Ранее сообщали, что сериал "Эйфория" стал лидером по поисковым запросам среди сериалов в Google в 2022 году.