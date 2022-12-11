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В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В четырех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что 11 декабря в некоторых регионах РК ожидаются низовые метели, сообщает Zakon.kz.

Так, 11 декабря ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с

В Мангистауской области – ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе области порывы 15-20 м/с.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Туркестанской области.

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