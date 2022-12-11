Один человек скончался от коронавируса в Казахстане

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек, из них в стационарах находятся 263 пациента, сообщает Zakon.kz.

За сутки 180 человек заразились COVID-19 в Казахстане.

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента на амбулаторном уровне – 1586 пациентов.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,

на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.

скончался – 1 человек.

Ранее сообщалось о 229 случаях заражения коронавирусом за сутки.

С 13 марта 2020 года по Казахстану зарегистрировано 1 398 662 случая заражения КВИ+ и 90 451 КВИ-.

13 694 случая смерти от КВИ+, 5 362 – от КВИ-.

По данным Университета Хопкинса, по всему миру от COVID-19 cкончались 6 652 297 человек.