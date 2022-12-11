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Один человек скончался от коронавируса в Казахстане

Один человек погиб от коронавируса в Казахстане Фото: Zakon.kz
На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек, из них в стационарах находятся 263 пациента, сообщает Zakon.kz.

За сутки 180 человек заразились COVID-19 в Казахстане. 

На 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента на амбулаторном уровне – 1586 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – 3 пациентa.
  • скончался – 1 человек.

Ранее сообщалось о 229 случаях заражения коронавирусом за сутки.

С 13 марта 2020 года по Казахстану зарегистрировано 1 398 662 случая заражения КВИ+ и 90 451 КВИ-.

13 694 случая смерти от КВИ+, 5 362 – от КВИ-.

По данным Университета Хопкинса, по всему миру от COVID-19 cкончались 6 652 297 человек.

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