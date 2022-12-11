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Правда ли, что переболевшие коронавирусом тяжелее переносят грипп

Правда ли, что переболевшие коронавирусом тяжелее переносят грипп Фото: pixabay
Доктор биологических наук Александр Семенов рассказал, что развивающийся свиной грипп обретает более опасную форму из-за повторных вспышек COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что развивающийся свиной грипп стал опаснее из-за коронавируса, передает ferra.ru.

Кроме того, те, кто переболел коронавирусом, хуже переносят грипп, есть еще тот факт, что коронавирус на некоторое время вытеснил грипп и иммунная система забыла об этом вирусе.

Поэтому население стало уязвимым к гриппу и наблюдаются тяжелые состояния: бронхит, пневмония и другие осложнения.

По словам специалиста, отличить грипп от других респираторных вирусных заболеваний без специальных исследований невозможно. Поэтому при появлении первых симптомов необходимо обратиться к врачу, чтобы он назначил правильное лечение.


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