В Алматы внесли изменения в маршруты двух автобусов
Фото: автопарк №1
В Алматы внесли изменения в маршруты автобусов №217 и №110, сообщает Zakon.kz.
С 12 декабря автобусы маршрута №217, двигаясь из города в поселок Али будут доезжать до школы №22 по улице Ескара Беделбаева, разворачиваться и двигаться на конечную остановку "село Али".
В маршруте №110 изменен проезд от конечной станции. Теперь при выезде с конечного пункта "Атостанция" в южном направлении автобусы будут двигаться по улице Каргалинская до ул. Трудовая в обоих направлениях.
В Алматы произошло лобовое столкновение автобуса и RAV4
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ