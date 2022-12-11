В Алматы внесли изменения в маршруты двух автобусов

В Алматы внесли изменения в маршруты автобусов №217 и №110, сообщает Zakon.kz.

С 12 декабря автобусы маршрута №217, двигаясь из города в поселок Али будут доезжать до школы №22 по улице Ескара Беделбаева, разворачиваться и двигаться на конечную остановку "село Али".

В маршруте №110 изменен проезд от конечной станции. Теперь при выезде с конечного пункта "Атостанция" в южном направлении автобусы будут двигаться по улице Каргалинская до ул. Трудовая в обоих направлениях.