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В Алматы внесли изменения в маршруты двух автобусов

В Алматы внесли изменения в маршруты двух автобусов Фото: автопарк №1
В Алматы внесли изменения в маршруты автобусов №217 и №110, сообщает Zakon.kz.

С 12 декабря автобусы маршрута №217, двигаясь из города в поселок Али будут доезжать до школы №22 по улице Ескара Беделбаева, разворачиваться и двигаться на конечную остановку "село Али". 

В маршруте №110 изменен проезд от конечной станции. Теперь при выезде с конечного пункта "Атостанция" в южном направлении автобусы будут двигаться по улице Каргалинская до ул. Трудовая в обоих направлениях.

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Алматинская область Алматы
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