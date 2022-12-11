Жителям Актау обещают подать горячую воду с завтрашнего дня

Фото: pixabay

В Актау питьевая вода без ограничений будет доступна сегодня после обеда, а горячую подадут завтра, сообщает Zakon.kz.

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