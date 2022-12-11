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Жителям Актау обещают подать горячую воду с завтрашнего дня

Жителям Актау обещают подать горячую воду с завтрашнего дня Фото: pixabay
В Актау питьевая вода без ограничений будет доступна сегодня после обеда, а горячую подадут завтра, сообщает Zakon.kz.
По данным акимата Мангистауской области, с 11 декабря 15:00 питьевая вода в городе будет подаваться без ограничений. С 12 декабря у жителей города снова появится горячая вода.
"Работники МАЭК и КЖСА круглосуточно работали над устранением данной ситуации. В результате слаженной работы с 15:00 сегодняшнего дня питьевая вода будет подаваться на город без ограничений. Касательно горячей воды, то завтра с утра в домах актауцев появится горячая вода. Я выражаю благодарность каждому из вас за понимание".Акимат Мангистауской области
Горячую воду в городе отключили 4 декабря для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Глава города пояснил, что основная причина возникших проблем с горячим водоснабжением связана с плановым ремонтом изношенного оборудования ТОО "МАЭК-Казатомпром".

9 декабря в Актау ввели временный график по подаче питьевой воды во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования по подаче воды.

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