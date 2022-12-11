Гонконгский магнат приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве

75-летний бизнесмен из Гонконга Джимми Лай был признан виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве за сокрытие деятельности частной компании и нарушение договора аренды, сообщает Zakon.kz.

10 декабря 75-летний миллиардер был осужден по двум пунктам обвинения в мошенничестве за сокрытие деятельности частной компании Dico Consultants Ltd в штаб-квартире закрывшейся газеты Apple Daily, что было признано нарушением договора аренды земли, передает Sky News.

Впервые арестованный и обвиненный в декабре 2020 года, яростный критик Китая отсидел 20 месяцев за несанкционированные собрания во время массовых продемократических протестов в 2019 году.

Лай был главой Next Digital, дочерней компанией Apple Daily, которая была закрыта в июне 2021 года после полицейского рейда. 61-летний Вонг Вай-Кьюнг, еще один руководитель Next Digital, был признан виновным в мошенничестве и заключен в тюрьму на 21 месяц.

В постановлении окружного судьи Стэнли Чана говорится, что Лай "действовал под защитой медийной организации". Он добавил, что судебное преследование медиамагната "не равносильно нападению на свободу прессы".