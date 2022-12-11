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Несколько человек застряли на канатной дороге "Медеу – Шымбулак" почти на 2,5 часа

Несколько человек застряли Фото: Shymbulak Mountain Resort
В соцсети TikTok опубликовано видео, на котором посетители горнолыжного курорта жалуются, что застряли на канатной дороге "Медеу – Шымбулак". Видео снято в кабинке канатной дороги. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе курорта, сообщает Zakon.kz.

Пользователь соцсети Амир Мирзоев рассказал, что они пробыли в кабинке 2 часа 20 минут.
Было очень холодно с учетом того, что я с пацанами был экипирован. Мы были в сноубордической одежде, в термобелье. По прибытии нас не встретил абсолютно никто. Не было предложено ни чая, ничего, чем мы могли бы согреться".


В пресс-службе горнолыжного курорта сообщили, что 9 декабря 2022 года в 16:35 канатная дорога приостановила работу по техническим причинам. В 17:15 - 18:30 был запущен резервный двигатель для спуска гостей, находящихся на канатной дороге.

"В 18:30 неполадки были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак", канатная дорога продолжила работу в штатном режиме. Гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, был бесплатно предложен чай (более 800 порций для гостей). Рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта могли подождать возобновления движения канатной дороги в тепле". Пресс-служба Shymbulak Mountain Resort

Курорт принес свои извинения за доставленные неудобства, взял на себя ответственность и пообещал возместить ущерб.

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