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Казахстанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по футзалу среди глухих

Футзал ЧМ-2022 Малайзия Фото: facebook/DIFADFU21
Казахстанские футзалисты продолжают уверенное шествие на мировом первенстве среди глухих спортсменов до 21 года. 11 декабря была обыграна команда Азербайджана в четвертьфинале ЧМ-2022, что позволило казахстанцам завоевать путевку в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская дружина завершила четвертьфинальный поединок в свою пользу с результатом 5:1. Теперь наши футзалисты получили шанс выйти в финал мирового первенства, будущий соперник по стадии 1/2 финала определится в противостоянии команд Малайзии и Таиланда. 



Казахстанская сборная проводит игры в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. Команда завершила все матчи в подгруппе В крупными победами. После виктории на старте над представителями Китая и Таиланда в заключительном туре она переиграла сборную Узбекистана – 9:4.

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Куандык Шынасилов
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