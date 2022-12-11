Казахстанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по футзалу среди глухих

Казахстанские футзалисты продолжают уверенное шествие на мировом первенстве среди глухих спортсменов до 21 года. 11 декабря была обыграна команда Азербайджана в четвертьфинале ЧМ-2022, что позволило казахстанцам завоевать путевку в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская дружина завершила четвертьфинальный поединок в свою пользу с результатом 5:1. Теперь наши футзалисты получили шанс выйти в финал мирового первенства, будущий соперник по стадии 1/2 финала определится в противостоянии команд Малайзии и Таиланда.









Казахстанская сборная проводит игры в столице Малайзии – Куала-Лумпуре. Команда завершила все матчи в подгруппе В крупными победами. После виктории на старте над представителями Китая и Таиланда в заключительном туре она переиграла сборную Узбекистана – 9:4.