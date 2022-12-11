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Терминал московского аэропорта затопило после ложного срабатывания пожарной сигнализации

Ложное срабатывание пожарной сигнализации Фото: Telegram/Mash
Пожарная сигнализация сработала в терминале столичного аэропорта "Шереметьево". В результате помещение оказалось затопленным, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Baza.

Как сообщили журналистам в экстренных службах, угроза оказалась ложной, возгорания нет.

По предварительным данным, причиной потопа стала неудачная попытка одного из сотрудников аэропорта проверить кнопку пожарного реагирования.

Mash со ссылкой на очевидцев сообщает, что в здании терминала также частично обвалился потолок, подтверждения этим данным нет. По информации канала, люди укрывались от воды в туннеле, ведущем к паркингу. Все подробности уточняются.

Несмотря на ЧП, работа аэропорта продолжается в стандартном режиме. Рейсы из-за потопа задержаны не будут.

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