Три новых благотворительных проекта запускает "Клуб добряков Алматы"

В ближайшее время клуб реализует новые направления в работе, которые будут сфокусированы на поддержке образования детей из малоимущих семей, бездомных животных и экологии, сообщает Zakon.kz.

Проект “Бес Асыл” – разработан для поддержки и развития детей из малообеспеченных семей. В его рамках дети смогут посещать кружки и секции, развивать soft skills. Это уникальная возможность проходить часы саморазвития, включающие в себя мышление, планирование, постановку целей, эко-мероприятия, мотивационные встречи и психологическую поддержку. Каждый этап проекта направлен на то, чтобы дети через труд, осознанность, стремление, и милосердие получали возможность расти быть в будущем полезными своей стране.



Отдельное внимание будет уделено проблеме бездомных животных. Программа “Ит пен мысық” – направлена на уменьшение популяции бездомных животных и нагрузки на приюты благодаря стерилизации и кастрации собак и кошек.

Главной задачей еще одного направления “Эко Добряк” является воспитания экологичного потребления, а также выход на законодательный уровень проблемы сортировки мусора и его переработки. В рамках проекта, "добряки" планируют проводить волонтерские часы в дошкольных, школьных учреждениях, вузах и организациях города. И рассказывать о важности осознанного потребления ресурсов.

По словам волонтеров, если они достигнут того, что хотя бы одна организация начнет собирать макулатуру, это уже будет успехом их клуба. Планируется, что каждый проект будут курировать координатор и волонтеры. Все задачи и план работы на 2023 год уже сформирован. А отчеты о проделанной работе будут выкладываться на страницах в социальных сетях.

Как рассказывает основатель и руководитель "Клуба добряков" Алматы Мадина Мырзахметова, за 7 лет им удалось оказать помощь десяткам малоимущих и многодетным семьям, детским приютам и домам, домам престарелых, приютам защиты бездомных животных.

"Летом, я долго думала и поняла, что нашему клубу не хватает здорового драйва, который нас всегда заряжал и двигал. Нужно какое-то обновление. Мы уже поставили работу на поток, но сегодня нужно было заострить внимание на определенных проблемах". Руководитель "Клуба добряков" Алматы Мадина Мырзахметова

Она отметила, что новые социально-значимые проекты дадут возможность реализовать их планы еще масштабнее, и помогут проявить волонтерам свои самые лучшие качества.

"За эти 7 лет волонтеры набрались большого опыта. В клубе добряков Алматы задействовано около 150 волонтеров. Все они очень активные и могут влиять на свою аудиторию, затрагивая конкретные проблемы. Люди за ними идут, поэтому потенциал этих ребят надо использовать по максимуму, чтобы принести еще больше пользы нашему обществу". Руководитель "Клуба добряков" Алматы Мадина Мырзахметова

Кроме того, волонтерская организация, зарегистрировала Фонд, целью которого является получение юридического статуса для привлечения спонсоров и масштабирования проектов. Мадина заверила, что работа фонда будет прозрачной, и все финансовые отчеты можно увидеть в открытом доступе на сайте организации.

"Клуб Добряков" – крупная волонтерская организация, которая была создана в 2015 году и сейчас оказывает помощь в 5 крупных городах Казахстана. В этом году клубу исполнилось 7 лет.

К слову, волонтерское движение, является обладателями Национальной Премии "Алтын Журек". Получили медали от Президента страны – "Халық алғысы" в 2021 году, "Шапағат" в 2022 году и многочисленные благодарственные письма от различных организации.