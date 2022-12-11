В шести регионах Казахстана 12 декабря объявлено штормовое предупреждение

Метель и туман прогнозируют синоптики РГП "Казгидромет" в регионах, сообщает Zakon.kz.

12 декабря на севере, востоке Акмолинской области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель.

12-13 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области - туман. Ветер северо-восточный, на востоке области. В Таразе 12-13 декабря временами ожидается туман.

Днем на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области - низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.

12 декабря утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Кызылорде утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

