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Лимит символов в одном твите может увеличится до 4 тыс.

Лимит символов в одном твите может увеличится Фото: pixabay
Соцсеть Twitter намерена вскоре увеличить максимально разрешенное количество символов в своих постах с 280 до четырех тысяч, сообщает Zakon.kz.

Ранее о такой возможности сообщал один из медиаисследователей.

Один из пользователей Twitter спросил у Илона Маска, собирается ли соцсеть увеличить лимит на символы. "Да", — написал в ответ миллиардер. Он не привел каких-либо подробностей.

Сейчас сообщения пользователей в Twitter ограничены 280 символами. Из-за этого многим из них приходится прикреплять к своим публикациям фотографии с большим объемом текста.

17 ноября Маск говорил, что хочет добавить возможность публиковать в соцсети длинные посты, чтобы "положить конец абсурдной практике скриншотов из блокнота". Запуск такой функции он связал с последующей монетизацией для пользователей Twitter.

В каком именно виде это будет оформлено - как длинный твит или как отдельно прикрепленная к нему ссылка - не уточнялось.

Также в конце ноября Маск допустил, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить 1 млрд человек через 12–18 месяцев.

9 декабря Маск анонсировал, что в ближайшее время Twitter удалит 1,5 млрд учетных записей, где не было публикаций или которыми не пользовались в течение многих лет.

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