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Обещал устроить в "нефтянку" – 900 тыс. тенге отдала женщина мошеннику в Актау

Обещал устроить в "нефтянку" Фото: Zakon.kz
Житель Актау обещал женщине устроить ее дочь работать в компанию "Тенгиз". За это он взял с нее 900 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили полицейские, с 2019 по 2021 год мужчина обманул еще несколько человек, передает "Мой город" со ссылкой на пресс-службу суда Мангистауской области.

Суд признал его виновным в неоднократном мошенничестве и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчины попытался обжаловать приговор.

"Подсудимый указал на наличие несовершеннолетних детей, просил отложить исполнение приговора суда, а его адвокат просил изменить приговор суда первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы", – рассказали в суде.

Апелляционная коллегия посчитала, что наказание является справедливым и правильным. Поэтому приговор оставили без изменения.

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Константин Вноровский
Актау Мангистауская область
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