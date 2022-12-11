В Гватемале начал извержение вулкан Фуэго

Действующий вулкан Фуэго начал извергаться в Гватемале, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (Insivumeh) в Twitter.





"Вулкан Фуэго… в последние несколько минут перешел в фазу извержения", – сказано в сообщении института.

По данным института, Фуэго выбросил пепел на высоту пять километров. Отмечается, что на данный момент жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает.

Фуэго – один из самых активных вулканов в Гватемале. Он находится недалеко от Антигуа, его высота составляет 3763 метра.

Мощное извержение этого вулкана произошло в июне 2018 года. Жертвами того извержения стали не менее 190 человек.

