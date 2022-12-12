Байден спрогнозировал, что рост экономики США опередит КНР впервые за 50 лет

Президент США Джо Байден заявил, что темпы роста американской экономики в 2022 году могут превысить динамику экономики Китая, ссылаясь на прогнозы независимых экспертов, сообщает Zakon.kz

В Twitter американский лидер написал, что впервые с 1976 года экономика КНР может будет расти медленнее, чем американская,

"Независимые эксперты даже прогнозируют, что в этом году экономика США может расти быстрее, чем экономика Китая. Такого не было с 1976 года". Джо Байден

Он не уточнил источник данных, но добавил, что он оптимистично смотрит в будущее.

"Историческое создание рабочих мест. Первые признаки того, что инфляция снижается. Безработица около 50-летнего минимума. Цены на газ ниже, чем они были год назад. Я оптимистично смотрю на наше будущее". американский президент

Джо Байден - действующий 46-й президент США с 20 января 2021 года. Ему уже 80 лет, однако ранее сообщалось, что он намерен участвовать в президентских выборах 2024 года.