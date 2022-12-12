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В ЗКО в реке обнаружены замерзшие туши сайгаков

В ЗКО в реке обнаружены замерзшие туши сайгаков Фото: скриншот с видео
Около 20 голов сайгаков погибли и примерзли ко льду в реке Западно-Казахстанской области сообщает Zakon.kz

В социальных сетях появилось видео. Автор Айболат Букенов Instagram написал, что оно снято между селами Коктерек и Жулдыз Казталовсокого района.

Как сообщает портал "Мой город", сельчане опасаются, что весной туши животных могут стать источником опасных заболеваний.

Аким Казталовского района Рустем Зулкашев рассказал, что сайгаки действительно погибли в водоеме при переходе через реку.

"Лед очень толстый. На месте сейчас работают сотрудники Бокейординского природного резервата и Охотзоопрома. До вечера, думаю, извлекут туши животных. После этого будет составлен акт и их утилизируют"Рустем Зулкашев

Как пишет издание туши утилизируют после того, как будет подсчитан ущерб.


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