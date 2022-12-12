Турция начала пропускать танкеры с нефтью

Танкеры с нефтью начали проходить через проливы, которые ранее оказались заблокированы Турцией, сообщает Zakon.kz

По информации Bloomberg очередь из танкеров, ожидающих перевозки нефти через через Босфор и Дарданеллы начала уменьшаться.

Как отмечает агентство, это дает надежду на то, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Как сообщали ранее, 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, осведомленный о ситуации, подтвердил изданию, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять полную страховку, чтобы суда были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающие страхование танкеров. Как сообщает Bloomberg, 10 декабря она отправила страховщикам его образец, что дает основания полагать, что компромисс был достигнут.

Ранее сообщали, что танкеры с казахстанской нефтью застряли в Черном море.