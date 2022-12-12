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Минус 60 градусов зарегистрировано в якутском селе Оймякон

Минус 60 градусов зарегистрировано в якутском селе Оймякон Фото: pixabay
Супернизкая температура в -60°C зафиксирована в понедельник 12 декабря в Якутии в селе Оймякон, сообщает Zakon.kz.

На сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечается, что в райцентре Оймяконского района поселке Усть-Нера чуть теплее – температура -54°C. Однако все школьники отправлены на дистанционное обучение.

Отметим, что Оймякон наиболее известен как один из "полюсов холода" на планете; по ряду параметров Оймяконская долина – наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.

По неофициальным данным, которые приводит Wikipedia, в 1926 году в поселке была зафиксирована температура -71,2°C. А в январе 1916 года температура могла достигать -82°C.

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