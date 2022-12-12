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Казахстанец Давид Чарлин занял 15 место на конкурсе "Детское Евровидение"

Казахстанец Давид Чарлин занял 15 место на конкурсе "Детское Евровидение" Фото: скриншот с видео
Давид Чарлин на конкурсе "Детское Евровидение", которое проходило в Ереване набрал 47 баллов. И занял15 место из 16 стран-участниц, передает Zakon.kz

Он выступил с композицией «Жер Ана», которую исполнил на английском и казахском языках. 

Итоги конкурса опубликованы на официальной Instagram-странице "Детского Евровидения".


Отметим что выиграл мальчик из Франции  Лиссандро набрал 203 балла, а последней в песенной гонке стала Мальта.

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