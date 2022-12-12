Казахстанец Давид Чарлин занял 15 место на конкурсе "Детское Евровидение"

Фото: скриншот с видео

Давид Чарлин на конкурсе "Детское Евровидение", которое проходило в Ереване набрал 47 баллов. И занял15 место из 16 стран-участниц, передает Zakon.kz

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