Казахстанец Давид Чарлин занял 15 место на конкурсе "Детское Евровидение"
Фото: скриншот с видео
Давид Чарлин на конкурсе "Детское Евровидение", которое проходило в Ереване набрал 47 баллов. И занял15 место из 16 стран-участниц, передает Zakon.kz
Он выступил с композицией «Жер Ана», которую исполнил на английском и казахском языках.
Итоги конкурса опубликованы на официальной Instagram-странице "Детского Евровидения".
Отметим что выиграл мальчик из Франции Лиссандро набрал 203 балла, а последней в песенной гонке стала Мальта.
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