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В Узбекистане задержали нескольких руководителей энергетических предприятий

в Узбекистане задержали руководителей энергокомпаний Фото: UzA
За предположительные нарушения, связанные с проблемой газа и электричества, заключили под стражу нескольких руководителей энергетических предприятий Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В отношении некоторых руководителей сферы, которые якобы нарушили закон и проявили безответственность, возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу. Об этом на заседании Республиканского штаба рассказал глава Администрации президента Узбекистана Сардор Умурзаков, передает УзА.

По словам генерального прокурора страны Нигматиллы Юлдашева, среди задержанных – директор "Худудгаз Тошкент" (Ташкентского областного филиала "Худудгазтаъминот") Музаффар Алиев, руководитель Янгиюльского районного газоснабжающего предприятия Умид Туйчиев, глава Гулистанского районного предприятия электрических сетей Фуркат Шодмонкулов и другие.

"Если ответственные руководители в других регионах не сделают из этого правильных выводов и допустят нарушение закона, против них обязательно будет возбуждено такое же уголовное дело".Сардор Умурзаков

9 декабря на заседании республиканского штаба глава Администрации президента Сардор Умурзаков пообещал, что виновные в энергокризисе в Узбекистана "не выйдут сухими из воды".

Он отметил, что некоторые из них "сидят среди нас, на этом совещании". Комиссии по подготовке к осенне-зимнему периоду создаются каждую осень.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа. 

5 декабря хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это в свою очередь приводит к ухудшению качества отопления.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

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