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Космический корабль НАСА "Орион" вернулся на Землю после успешного полета вокруг Луны

Корабль приземлился в океане Фото: NASA
Успешный спуск на Землю стал последним испытанием для корабля. По замыслу NASA, корабль сможет доставить людей на Луну во время следующего полета, запланированного на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Капсула приземлилась 11 декабря в 23:40 по времени Астаны недалеко от острова Гуадалупе, к юго-востоку от Кубы, сообщает Sky News.

Космический корабль летел к Земле со скоростью 40 тыс. км/ч, после входа в атмосферу замедлился до 523 км/ч. После раскрытия 11 парашютов скорость приземления упала до менее 32 км/ч.

"Орион" запустили 16 ноября. Девять дней спустя корабль преодолел 434,5 тыс. км. Это самое дальнее расстояние, которое преодолевал космический корабль, предназначенный для перевозки людей.

Ученые эвакуируют капсулу из океана и изучат ее состояние. В планах космического агентства – запуск людей на луну.

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