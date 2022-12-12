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Участнице декабрьских событий 1986 года выплатят компенсацию

суд реабилитировал участницу декабрьских событий Фото: Zakon.kz
В Актобе суд рассмотрел гражданское дело о взыскании морального вреда, причиненного в период декабрьских событий 1986 года в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Истец Ескалиева была студенткой второго курса Казахского государственного университета мировых языков в 1986 году.

За участие в декабрьских событиях ее исключили из Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Позже ее также исключили из вуза за "аполитичность, беспринципность, проявленную в дни негативных событий и неискренность перед товарищами". 

13 ноября 2021 года в прокуратуре города Алматы ей выдали справку о реабилитации, о признании жертвой политических репрессий.

"Статья 22 закона "О реабилитации жертв массовых политических репрессий" предусматривает, что жертвам массовых политических репрессий имущественный и неимущественный вред подлежит возмещению с 1 января 2001 года в размере трех четвертей МРП, установленного законодательством на день обращения реабилитированного в органы социальной защиты населения, за каждый месяц незаконного пребывания в местах лишения свободы. Однако общая сумма компенсации имущественного и неимущественного вреда не может превышать сумму, равную 100 МРП".Пресс-служба Актюбинского областного суда

Суд пришел к выводу, что требование Ескалиевой обоснованное и подлежит частичному удовлетворению. В ее пользу взыскали компенсацию морального вреда в размере 153 150 тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

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Данияр Кунафин
Актюбинская область
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