Что ожидается на расширенном заседании правительства под председательством Токаева

Сегодня, 12 декабря 2022 года, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, сообщает Zakon.kz.

В telegram-канале Акорды уточнили, что в рамках совещания с докладами выступят премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, а также ряд акимов регионов.

О том, что в понедельник, 12 декабря 2022 года, под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, стало известно 8 декабря. Сообщалось, что на заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Ранее расширенное заседание правительства под председательством президента прошло 14 июля текущего года. На заседании были обсуждены итоги социально-экономического развития за первое полугодие.