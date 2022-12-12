Синоптики прогнозируют погоду без осадков в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в предстоящие трое суток территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на западе, востоке, северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью. На юге и западе страны ветер усилится до 15-20 м/с.





Как отметили синоптики, ожидается понижение температуры.



