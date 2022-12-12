Синоптики прогнозируют погоду без осадков в Казахстане
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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13-15 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в предстоящие трое суток территория Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков, лишь на западе, востоке, северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег с низовой метелью. На юге и западе страны ветер усилится до 15-20 м/с.
Как отметили синоптики, ожидается понижение температуры.
- на севере страны ночью до -23..-31°C, днем до -15...-28°C;
- в центре ночью до -18...-33°C, днем до -13...-23°C;
- на востоке ночью до -25...-34°C, днем до -20...-30°C;
- на западе страны небольшое повышение ночью до 0...-8°C, днем до -5...+5°C;
- на юге и юго-востоке Казахстана резких изменений не ожидается, ночная температура воздуха составит -2...-15°C, днем небольшое повышение до -7...+3°C.
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