В Казахстане аудит всех тепло- и электростанций завершится в 2023 году
Фото: primeminister.kz
На расширенном заседании правительства с участием главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что аудит всех тепло- и электрических станций завершится в первом квартале 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам Смаилова, в настоящее время разрабатывается проект о теплоэнергетике.
"В первом квартале 2023 года завершится аудит всех тепло- и электрических станций и электросетей в стране. Помимо этого будет проводить аудит теплосетей".Алихан Смаилов
Также проводится работы по модернизации национальной электросети, в том числе, включение электросетей Западного Казахстана в единую электроэнергетическую систему.
"Разрабатываемая программа "тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить изношенность электро- и тепло сетей и трубопроводов на 20%".Алихан Смаилов
Он добавил, что для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей более 130 тысяч километров и привлечь инвестиции до 3,8 трлн тенге.
Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе.
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция.
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