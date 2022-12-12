В Казахстане аудит всех тепло- и электростанций завершится в 2023 году

На расширенном заседании правительства с участием главы государства премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что аудит всех тепло- и электрических станций завершится в первом квартале 2023 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Смаилова, в настоящее время разрабатывается проект о теплоэнергетике.

"В первом квартале 2023 года завершится аудит всех тепло- и электрических станций и электросетей в стране. Помимо этого будет проводить аудит теплосетей". Алихан Смаилов

Также проводится работы по модернизации национальной электросети, в том числе, включение электросетей Западного Казахстана в единую электроэнергетическую систему.

"Разрабатываемая программа "тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить изношенность электро- и тепло сетей и трубопроводов на 20%". Алихан Смаилов

Он добавил, что для этого необходимо провести ремонт инженерных сетей более 130 тысяч километров и привлечь инвестиции до 3,8 трлн тенге.

Соответствующие правила будут утверждены на этой неделе.

Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция.