Кыргызстанцев призвали экономить электроэнергию

Жителей Чуйской области Кыргызстана попросили по возможности отключать неиспользуемое электрооборудование и осветительные приборы, сообщает Zakon.kz.

Чуйское предприятие электрических сетей просит кыргызстанцев экономить электроэнергию. Об этом предприятие сообщило в Facebook.

В стране наблюдается избыточное использование электрооборудования.

Граждан просят по возможности отключать неиспользуемое электрооборудование и осветительные приборы в подъезде, ванной и кухне, а также не использовать технику, потребляющую много электроэнергии, в часы утреннего и вечернего максимума нагрузок: с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

В начале ноября кыргызстанцы столкнулись с отключениями электроэнергии у себя в домах на весьма продолжительное время. Власти объясняли произошедшее автоматическими отключениями из-за повышения нагрузок на сети.

