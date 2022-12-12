Смаилов: Новая налогово-бюджетная политика позволит увеличить активы Нацфонда

Премьер-министр Алихан Смаилов 12 декабря на расширенном заседании правительства рассказал, как новая налогово-бюджетная политика отразится на Нацфонде страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой Концепции управления государственными финансами до 2030 года.



Также утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета. Сбалансированность бюджета, добавил премьер-министр, обеспечивается за счет увеличения собственной доходной базы и концентрации расходов на наиболее приоритетных направлениях.



Глава кабмина подчеркнул, что начата также разработка новых Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволят упростить бюджетный процесс и налоговое администрирование, внедрить в этих направлениях новые цифровые решения.







"Принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов. В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов". Алихан Смаилов

Ранее на расширенном заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что аудит всех тепло- и электрических станций завершится в первом квартале 2023 года.

