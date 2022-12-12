Смаилов: 19 зарубежных компаний релоцированы в Казахстан

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства 12 декабря заявил, что в Казахстане переехали 19 иностранных компаний, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что ведется работа по привлечению в экономику Казахстана не менее 150 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.

"По итогам I полугодия текущего года привлечено 14,5 млрд долларов прямых инвестиций, что на 28% больше, чем в прошлом году. Ведется работа с общенациональным пулом из 850 инвестиционных проектов на сумму 30 трлн. тенге с созданием 131 тыс. новых рабочих мест". Алихан Смаилов

По итогам текущего года, по его словам, будет введено в эксплуатацию 190 проектов на 2 трлн тенге.