Инфраструктура Алматы полностью восстановлена после январских событий – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев 12 декабря на расширенном заседании правительства с участием главы государства рассказал, что инфраструктура после январских событий полностью восстановлена, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Досаева, в соответствие с поручением президента страны, данном в конце января текущего года, на сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура.

"Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года". Ерболат Досаев

Он добавил, что имущественный ущерб компенсирован всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге.

"Во исполнении вашего поручения для обеспечения безопасности жителей Алматы в местах массового скопления до конца текущего года будет завершена установка 2050 видеокамер. В целом, на обеспечение безопасности горожан в текущем году дополнительно выделено 16,8 млрд тенге". Ерболат Досаев

Также продолжается восстановление здания акимата города, срок завершения – второй квартал 2023 года.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что работы еще много.

"Положение в городе улучшается, но работы там очень много еще". Глава государства

Ранее основные показатели развития экономики Казахстана за 11 месяцев 2022 года озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция.

