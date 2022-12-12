Избыточные требования к бизнесу хотят отменить в Казахстане

Премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании правительства рассказал о планах для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в целях дальнейшей поддержки МСБ внедрено льготное микрокредитование под 5% в моно-, малых городах и селах, снижена максимальная сумма кредитования с 7 до 3 млрд тенге, что позволило увеличить охват субъектов МСБ мерами господдержки. Также внедрен отраслевой подход при оказании господдержки.



"С текущего года внедряются новые подходы к регулированию бизнеса. Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около 7 тыс. требований, которые будут отменены. Начат новый этап реформирования системы госконтроля: это переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками. Эта работа должна быть завершена в следующем году, в первом полугодии мы ожидаем, до завершения срока моратория на проверки субъектов МСБ". Алихан Смаилов

Принимаемые меры, по его словам, позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 млн. Параллельно, добавил глава кабмина, для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике.

"В Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект. Проведено народное IPO АО НК "КазМунайГаз". Вместе с тем, из плана исключены порядка 200 социально значимых объектов, которые являются местными естественными монополиями в сферах водо-, электро- и теплоснабжения. Они важны для жизнеобеспечения населения и будут оставаться в коммунальной собственности". Алихан Смаилов



