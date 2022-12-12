Токаев назвал тех, кто будет компенсировать ущерб жителям Экибастуза

12 декабря на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев высказался о затратах на компенсацию ущерба жителям Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, затраты должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом.

"Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов.

Вместе с тем, как добавил глава государства, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80%.

"Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддере и Шемонаихе Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены". Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов.

"У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности", — заключил Токаев.

Ранее на заседании Токаев назвал произошедшее в Экибастузе "реальной катастрофой". Президент уточнил, что "нужно извлечь уроки".

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. Тогда город с 150-тысячным населением остался без тепла. 7 декабря Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательный анализ просчетов по ЧП в Экибастузе.



Режим ЧС отменили 8 декабря.

