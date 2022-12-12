Адам Резниченко высказался о популярности кастомайзинга в Казахстане

В конце ноября в городе Алматы с большим успехом прошел первый специализированный ивент для дизайнеров и маркетологов в рамках платформы креативного любопытства "Дизайн зауыт". Одним из хайлайтов вечера стал мастер-класс по кастомайзингу от Адама Резниченко.

Кастомайзинг можно смело назвать стилем будущего. Новые поколения уже не так преданы масс-маркету, предпочитая приобретать более уникальные вещи, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы. Некоторые берутся за дело самостоятельно, экспериментируя с нашивками, красками и аксессуарами, некоторые обращаются к профессионалам.

Таким, как Адам Резниченко, казахстанский модельер, художник и основатель бренда "ЮГ", специализирующегося на кастомайзинге и апсайкле.



В рамках мероприятия "Дизайн зауыт" Адам выступил как приглашенный эксперт от беттинг-компании Parimatch, продемонстрировав процесс создания оригинального дизайна кроссовок. А после поделился своим личным опытом в качестве одного из пионеров кастомайзинга в Казахстане.





Фото: Parimatch



— Насколько популярны кастомизированные вещи в нашей стране? Вырос ли интерес с тех пор, как вы основали свой бренд?

— В 2006 году в моем родном городе не существовало даже такого понятия, как "кастомайзинг". По сравнению с сегодняшним днем разница колоссальная, ее видно из космоса! Во многом этому способствовали социальные сети.

— Расскажите, что вдохновляет вас на создание ваших дизайнов?

— Я всегда любил и продолжаю любить фантастику, индустриальный стиль, танцы, технологии, спорт, искусство. А, поскольку мне повезло родиться художником, мое внимание часто приковано к разным фактурам, геометрическим формам, искажениям пространства или физических предметов — все это для меня работающий ресурс и источник вдохновения. Уверен, что любая одежда может стать предметом искусства

— Вы любите работать с национальными мотивами. Какая тематика вам больше нравится?

— Да, конечно! По лучшей традиции, работа с орнаментами, пиктограммами и цветами — действующий принцип удачной работы. Больше всего мне нравятся узоры, символизирующие животных. С ними всегда получаются интересные и необычные дизайны.





Фото: Parimatch



— Какая самая необычная вещь из тех, что попадались вам на кастомайзинг?

— Банально, но все же футболка. Знаете, в кастомайзинге железно действует принцип: никогда не знаешь, какой объем предстоит освоить. В случае с футболкой ровно так и вышло. По итогу я сделал из нее куртку с прозрачной сферой. Это одна из прелестей моего ремесла — даже из самого простого предмета одежды можно сделать что-то уникальное и неповторимое.

— С кем бы вы хотели поработать из известных брендов? Почему?

— Adidas, Nike, Reebok, Puma, Asics, Uniqlo, LV, GUCCI, STUSSY, OFF-white, Raf Simons, Levi’s, Carhartt, AdorError. Почему так много имен? Для того, чтобы стать по-настоящему знатоком своего дела, наполниться разнообразием реального и ощутимого опыта — стоит вобрать в себя достаточно обширный охват знаний и экспертизы в ремесле. Все эти бренды известны на рынке, сотрудничество с ними может подарить уникальную перспективу для начинающего бренда.





Фото: Parimatch



— Почему вы решили сотрудничать с Parimatch?

— Было интересно поработать с брендом с позиции создания продукта. Как оказалось, Parimatch не боится экспериментировать и пробовать что-то новое. Участие в "Дизайн зауыт" вышло за рамки привычного образа беттинг-компании. У меня была стойкая ассоциация со спортом, стадионами, спортивными барами, жаркими спорами, но Parimatch открыт к любым идеям, что меня и привлекло.

— Кастомайзинг и апсайкл зачастую пропагандируют осознанное потребление и заботу об окружающей среде. Как вы оцениваете свой вклад в это движение?

— Мой вклад не такой ощутимый в рамках целой планеты. Однако сам я крайне щепетилен в этой теме. Чаще всего обувь, одежда, аксессуары у меня всегда реинкарнируются в более качественный продукт, чем был изначально. Это прекрасное решение для тех, кто хочет одеваться стильно и оригинально, но не в ущерб экологии. В отношении бренда, конечно, я буду стремиться улучшать опцию апсайклинга. Считаю, что это может стать одной из сильных сторон мастерской "ЮГ"!