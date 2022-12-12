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Мужчина угрожал поджечь себя напротив ДП Карагандинской области

Напротив ДП Карагандинской области мужчина угрожал поджечь себя Фото: Zakon.kz
12 декабря напротив ДП Карагандинской области житель Караганды, держа газовую горелку у канистры с горючим, угрожал совершить самосожжение, сообщает Zakon.kz.

Мужчина  хотел решить таким образом спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде.

В переговоры с ним вступил один из заместителей начальника ДП области. На требования прекратить противоправные действия, он вел себя агрессивно, создавая своими действиями опасность для окружающих.

Его задержали и доставили в полицию. 

В феврале 2022 года общественное объединение "Жан Дос" выиграло тендер на замену ограждений территорий отделов полиции  Караганды.

Однако свою работу оно выполнило некачественно, что подтвердили специалисты в присутствии  представителя ОО "Жан Дос" проверив объекты, где проходили ремонтные работы. По данному факту  юридический отдел ДП области подал иск в суд, который обязал ответчика устранить все недостатки до 30 ноября. Однако ответчиком недостатки не были устранены.  Пресс-служба ДП Карагандинской области

В связи с чем, 6 декабря на портале электронных государственных закупок с поставщиком ОО "Жан Дос" на основании нарушений ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о государственных закупках, в одностороннем порядке договор был расторгнут. 

Как отметили в ведомстве, причиной  является не исполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках.

Материалы по не выполненных работ на сегодняшний день находятся в суде на рассмотрении, заседание которого по делу назначено на 14 декабря.

В мае в Кокшетау мужчина облил дом бензином и угрожал поджечь его. 


Анастасия Стативкина
Карагандинская область
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