Мужчина угрожал поджечь себя напротив ДП Карагандинской области

12 декабря напротив ДП Карагандинской области житель Караганды, держа газовую горелку у канистры с горючим, угрожал совершить самосожжение, сообщает Zakon.kz.

Мужчина хотел решить таким образом спор по гражданскому делу, которое находится на рассмотрении в суде.



В переговоры с ним вступил один из заместителей начальника ДП области. На требования прекратить противоправные действия, он вел себя агрессивно, создавая своими действиями опасность для окружающих.



Его задержали и доставили в полицию.

В феврале 2022 года общественное объединение "Жан Дос" выиграло тендер на замену ограждений территорий отделов полиции Караганды.

Однако свою работу оно выполнило некачественно, что подтвердили специалисты в присутствии представителя ОО "Жан Дос" проверив объекты, где проходили ремонтные работы. По данному факту юридический отдел ДП области подал иск в суд, который обязал ответчика устранить все недостатки до 30 ноября. Однако ответчиком недостатки не были устранены. Пресс-служба ДП Карагандинской области

В связи с чем, 6 декабря на портале электронных государственных закупок с поставщиком ОО "Жан Дос" на основании нарушений ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 закона о государственных закупках, в одностороннем порядке договор был расторгнут.

Как отметили в ведомстве, причиной является не исполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключенным договорам о государственных закупках.

Материалы по не выполненных работ на сегодняшний день находятся в суде на рассмотрении, заседание которого по делу назначено на 14 декабря.

В мае в Кокшетау мужчина облил дом бензином и угрожал поджечь его.



