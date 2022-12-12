Досаев рассказал в правительстве, с какими трудностями сталкивается Алматы

В южном мегаполисе сильно превышена нагрузка на инженерные сети. Это большой проблемный вопрос и для его решения аким города предложил на расширенном заседании правительства возобновить этап согласования проектов по подключению к этим сетям, сообщает Zakon.kz.

С проблемой превышения нагрузки на инженерные сети сталкивается не только Алматы, но и другие города страны. Что касается южного мегаполиса, то она связана с системными ошибками в проектировании и строительстве. По мнению Досаева, пути решения данного вопроса есть.



"В рамках улучшения рейтинга Казахстана в Doing business с 2016 года был отменен этап согласования проектов, что привело к разбалансировке системы инженерных сетей. На сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но и других регионов. Для выхода из ситуации предлагается возобновить этап согласования проектных решений по подключению к инженерным сетям" Аким Алматы Ерболат Досаев

Еще раньше, месяц назад, на встрече с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев указал, что в ряде районов города отсутствует система центрального водоснабжения и водоотведения. По словам Досаева, на данный момент в общей сложности построено почти 204 км сетей водоснабжения и канализации.

"В следующем году будет завершено строительство водозабора на реке Каргалы (охват 50 тыс. чел.) и корректировка проектно-сметной документации по водозабору "Ерменсай" (20 тыс. чел.). Кроме того, продолжено строительство водозабора на реке Аксай (100 тыс. чел.). Ввод данных объектов в эксплуатацию позволит обеспечить 170 тыс. жителей города качественным водоснабжением" Аким Алматы Ерболат Досаев

Помимо этого, будут построены 217 км новых сетей водоснабжения и водоотведения с охватом порядка 170 тыс. жителей и завершено строительство двух подстанций - "Алмагуль", "Туздыбастау" и сетей электроснабжения с охватом 540 тыс. потребителей.

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По информации градоначальника, для обеспечения теплом 450 тыс. потребителей, в следующем году будет завершена реконструкция двух котельных - "Южная районная котельная" и "Премьера". При этом для снижения износа объем реконструкции теплосетей увеличится в три раза до 15 км в предстоящем году.

Также он сообщил, что для существенного снижения износа инженерных сетей, начиная с 2023 года, поэтапно, в течение трех, лет будет внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции". Ожидается, что такие меры заметно повысят качество оказания коммунальных услуг.