Астролог Аканова рассказала, чего ждать знакам зодиака в 2023 году

Перед празднованием Нового года любопытно узнать, что ждет представителей каждого знака зодиака в наступающем 2023 году. Казахстанский астролог Бакытжан Аканова рассказала корреспонденту Zakon.kz, чем будет примечателен будущий год.

Овен

Для Овнов год сложится весьма благоприятно, но неспокойно. Но, в то же время, положение планет на звездном небосклоне обещает им поддержку. Вторая половина года будет более удачной, уже в мае Овны увидят изменения в своей жизни. Фортуна будет благосклонна к ним, при этом желание достичь еще больших успехов станет подталкивать представителей знака к активным действиям.

Придется справляться с раздражительностью, которая может периодически накрывать активных Овнов. Вас также ожидают карьерные изменения, которые приведут к новым финансовым успехам.



Телец

Тельцам следует обратить внимание на свои расходы, возможны неоправданные траты. В этом году этот знак будет прилагать больше усилий для достижения большинства целей. Скорее всего, Тельца ждет смена работы, но карьерные возможности будут развиваться не в вашу пользу. Вероятна смена места жительства. Первая и вторая половина года у этого знака будут очень схожи.



Близнецы

У Близнецов возникнут разные идеи и планы, в которых придется участвовать как родственникам, так и друзьям. Год будет активным и продуктивным. Появятся планы по развитию бизнеса, которые могут оказаться достаточно результативными. Близнецы будут решительно заниматься устройством личной жизни, и удачней в этом плане станет вторая половина года.

Рак

Раков ждут перемены, связанные с карьерной реализацией. Смена места работы окажется достаточно удачной. Людям этого знака зодиака звезды сулят приобретение нового жилья. Более удачливой будет вторая половина года, начиная с мая. В личном плане Ракам предстоят благоприятные изменения.

Лев

Для Львов 2023 год будет успешным. Заметные достижения ожидаются во всех сферах: в карьере, в финансовом плане и в личной жизни.

Судьба в наступающем году наградит Льва известностью и признанием.

Ожидаются частые командировки по службе, а также расширение профессиональной деятельности. При этом, подписывая контракты, астролог рекомендует быть предельно внимательными, придерживайтесь принципа: пусть лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Дева

Год сложится для Дев с переменным успехом. Есть риск финансовых потерь.



Первая половина года будет более благоприятна, появятся нужные связи, а также большая вероятность получения наследства. Возможно, Дев ждет устройство личной жизни, вступление в брак может оказаться успешным, союз – крепким.

Весы

Для Весов год будет активным. Возникнут новые полезные связи и знакомства. Одиноким представителям этого знака посчастливится вступить в брак. Также ожидают Весов и карьерные перемены. Успех будет зависеть от умения строить коммуникации и способности сотрудничать. Стоит обратить внимание на бюджет и не рисковать лишний раз.

Скорпионы

Для Скорпионов год станет переменчивым. Возможна смена работы. Личная жизнь удивит сюрпризами. Более благоприятным образом сложится вторая половина года. Следует обратить внимание на здоровье, вовремя проводя профилактику. Появится много разной рутинной деятельности, которая будет требовать вашего внимания.

Год пройдет для вас в режиме экономии, что тоже бывает полезным.

Стрельцы

Год для Стрельцов благоприятен. Влияние Юпитера – правящей планеты – будет благоприятным для разных сфер деятельности. Появится больше возможностей для повышения комфорта. Удача будет улыбаться, особенно во второй половине года. Ожидаются приятные знакомства и романтические встречи. Рост финансовых возможностей и вероятности путешествия.

Козероги

Год пройдет с переменным успехом. Есть большой шанс для смены работы и места жительства. Могут быть сложности в отношениях с родственниками. Вторая половина года предоставит возможности для покупки недвижимости и получения хорошего образования. С большой вероятностью Козерогам в 2023 году удастся реализовать все задуманные планы.

Водолей

Год для Водолеев пройдет под знаком активного общения как с друзьями, так и с единомышленниками. Появятся новые идеи и возможности для их реализации. Важно проявлять смелость и активность не только в словах, но и в действиях. Вторая половина года будет более благоприятна. Активизируются отношения с родственниками и друзьями. Благодаря новым возможностям улучшится доходная часть вашей жизни.

Рыбы

Неустойчиво сложится год и для представителей знака Рыб. Появятся новые возможности для развития и повышения финансового состояния. Одновременно появятся новые цели, которые будут требовать вложений. Вас заинтересуют новые сферы деятельности, такие как инвестиции. В первой половине года могут быть непродолжительные недопонимания с родственниками. Вторая половина года будет благоприятствовать в финансовой сфере.



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