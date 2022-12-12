Ливень в Анталии разрушил мосты и смел автомобили

Сильнейший за последние 50 лет дождь вызвал наводнение в турецкой курортной провинции Анталья, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Кумлуджа Мустафа Колеоглу заявил, что спасательное оборудование не сработало. Дождевая вода вызвала наводнения и повредила первые этажи зданий, передает UP.

"Мы не видели такого ливня на протяжении 50 лет. Жертв и пострадавших, к счастью, нет, но ситуация очень серьезная". Мустафа Колеоглу

Ливень и гроза усилились после полуночи 12 декабря. Ручей Гавур, расположенный в центральной части Кюмлюка, переполнился после дождя в районах Салур, Сарикасу и Ортакёй.





Работу начальных и средних школ приостановили на один день в Кумлудже и Финике. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости.



