Алтай Кульгинов доволен проделанной работой на посту акима столицы

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов высказался о результатах работы на прошлом посту акима, а также о новом назначении, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя вопрос по поводу достижений на посту акима, он ответил, что это была командная работа.

"Я еще раз хочу сказать, что это не работа одного человека, акима. Это большая коллективная работа. Во-первых, много сделано. Например, газификация. Сейчас на данном этапе мы снизили сжигание угля – на свыше 100 тыс. тонн в частном секторе, 70% газифицировано в Сарыаркинском районе, в Алматинском – свыше 65%. Сейчас идет газификация Байконурского, Есильского районов". Алтай Кульгинов

По его мнению, это очень важно для экологии столицы. Также были решены проблемы дольщиков, было свыше 16 тыс. семей дольщиков.

"Сейчас осталось порядка 2 тысяч. Концептуально проблемы решены. Вопрос окраин, благоустройства. Мы свыше 900 дворов и общественных пространств отремонтировали, новые мосты открыты. Второй мост по Тауелсиздик строится". Алтай Кульгинов

Также он ответил, рад ли своему новому назначению на пост заместителя премьер-министра.

"Вы знаете, в должности акима я проработал свыше 11 лет, поэтому это новый этап развития, новая ответственность, в правительстве ту работу, которую я делал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем проделывать со всеми регионами". .Алтай Кульгинов

По поводу эмоций, которые он испытывает, градоначальник заметил, что ответственности точно меньше не станет.

"Только большую ответственность – и все. Работа такая же, но уже со всеми регионами". Алтай Кульгинов

Что касается отношения семьи к его новой работе, то, по словам Кульгинова, семья уже понимает работу на госслужбе и только поддерживает.